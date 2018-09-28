Южная Корея попросила Китай о помощи в денуклеаризации полуострова

Сеул, , 19:09 — REGNUM 27 сентября спикер национального собрания Республики Корея Мун Хи Сан обратился к послу Китая с просьбой оказать содействие в процессе денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Посол КНР в Республике Корея Цю Гохун нанес визит спикеру южнокорейского парламента и обсудил с ним ряд вопросов, касающихся безопасности на Корейском полуострове, денуклеаризации КНДР и отношений Республики Корея и Китая. Спикер Мун высоко оценил роль Китая в процессе полного ядерного разоружения КНДР и попросил продолжать содействие вплоть до его завершения.

По окончании переговоров Мун Хи Сан заявил, что собирается посетить Пекин, чтобы продолжить совместную деятельность по установлению прочного мира и безопасности на Корейском полуострове.