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Южная Корея попросила Китай о помощи в денуклеаризации полуострова

Политика

Спикер Национального собрания Республики Корея обратился к представителю КНР с просьбой о содействии

Сеул, 28 сентября 2018, 19:09 — REGNUM  27 сентября спикер национального собрания Республики Корея Мун Хи Сан обратился к послу Китая с просьбой оказать содействие в процессе денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Посол КНР в Республике Корея Цю Гохун нанес визит спикеру южнокорейского парламента и обсудил с ним ряд вопросов, касающихся безопасности на Корейском полуострове, денуклеаризации КНДР и отношений Республики Корея и Китая. Спикер Мун высоко оценил роль Китая в процессе полного ядерного разоружения КНДР и попросил продолжать содействие вплоть до его завершения.

По окончании переговоров Мун Хи Сан заявил, что собирается посетить Пекин, чтобы продолжить совместную деятельность по установлению прочного мира и безопасности на Корейском полуострове.

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Зарубежная хроника
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