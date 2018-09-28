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Южный Судан просит ООН дать стране «шанс на мир»

Политика

В том числе тех, «кто скептически настроен»

Нью-Йорк, США, 28 сентября 2018, 18:44 — REGNUM  Первый вице-президент Южного Судана Табан Дэнг Гай призвал страны мира «дать шанс на мир» разрушенному гражданской войной государству, 28 сентября передает агентство Reuters.

Представитель африканской страны обратился к участникам Генассамблеи ООН — в том числе к тем, «кто скептически настроен» — с просьбой поддержать мирное соглашение между правительством и повстанцами и «свободные и справедливые выборы», которые планируются через три года переходного периода.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября президент Южного Судана Сальва Киир и лидер повстанцев Риек Мачар подписали мирное соглашение. Уже через двое суток в стране возобновились бои между повстанцами и правительственными войсками.

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