Государственный адвокат Бангладеш: суд над лидером оппозиции под угрозой

Дакка, , 21:10 — REGNUM Адвокат антикоррупционного комитета Бангладеш Мошарраф Хусейн Каджол выдвинул обвинение против «внешних сил», которые, по его мнению, пытаются воспрепятствовать судебному процессу над лидером главной оппозиционной партии страны — Националистической партии Бангладеш. По информации бангладешского новостного издания «Калер контхо», адвокаты обвиняемой по делу о коррупции Халеды Зии выразили недоверие судье. При этом они подчеркнули: «Никакие это не заговоры, а совершенно нормальный процесс судебной защиты обвиняемого. Прокурор затрагивает не связанные с делом темы — кто что сказал вне здания суда. Так нельзя обеспечить нормальный ход судебного процесса. Более того, господину Мошаррафу Хоссейну Каджолу необходимо воздерживаться от тех заявлений, которые он позволяет себе делать».Как сообщает «Калер контхо», весомые доказательства того, что против суда над Халедой Зией «плетутся заговоры и строятся козни», адвокатами Антикоррупционного комитета Бангладеш предоставлены не были.