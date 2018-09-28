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Президент Жээнбеков: Россия – главный экономический партнер Киргизии

Политика

Также президент Киргизии отметил, что Россия остается одним из основных инвесторов киргизской экономики

Бишкек, 28 сентября 2018, 18:28 — REGNUM  «Киргизско-российские отношения всегда отличались должным динамизмом и практической направленностью», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Душанбе, где сегодня, 28 сентября, проходит саммита Совета глав государств СНГ, пишет пресс-служба киргизстанского лидера.

По его словам, Россия является одним из основных инвесторов в киргизскую экономику и уверенно занимает первое место среди экономических партнеров республики.

В свою очередь Владимир Путин выразил удовлетворение тем, что киргизско-российские связи продолжают развиваться, а все планы, согласованные во время предыдущих встреч президентов России и Киргизии, исполняются.

«Россия занимает первое место в торговом обороте Киргизии. В прошлом году товарооборот между нашими странами увеличился более чем на 30%. Это очень хороший показатель. Мы должны посмотреть, что можно сделать дополнительно на будущее, чтобы сохранить эту положительную динамику», — подчеркнул российский лидер.

После этого главы двух государств обсудили состояние и перспективы политического, экономического и культурного сотрудничества между Киргизией и Россией, а также рассмотрели ряд вопросов, касающихся реализации совместных проектов в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году объем внешнеторгового оборота Киргизии составил около 363,9 млрд рублей. При этом товарооборот республики со странами-участницами Евразийского экономического союза в этот период увеличился на 16,6% и составил порядка 140,3 млрд рублей. С Россией Киргизия в минувшем году наторговала на $1 млрд 442,8 млн (около 95 млрд рублей по текущему курсу).

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