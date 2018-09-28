Главу минздрава Удмуртии лишили троих заместителей

Ижевск, , 18:26 — REGNUM Оптимизация численности чиновников в Удмуртии добралась до министерства здравоохранения республики. У главы ведомства останется два заместителя вместо пяти. Соответствующее постановление опубликовано на портале правительства республики.

Также документ регламентирует сокращение сотрудников ведомства. Предельная штатная численность сотрудников минздрава сократится с 95 до 81 человека или на 14,7%.

Постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2018 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне глава Удмуртии Александр Бречалов подписал документ о сокращении численности сотрудников органов исполнительной власти республики на 15%. В органах исполнительной власти республики трудятся 3 016 чиновников, в органах местного самоуправления — 6 188 сотрудников, совокупный фонд оплаты труда составляет 4,117 млрд рублей.

Позднее были анонсированы планы сокращения 30 заместителей министров.

До настоящего времени сократили двоих из четверых заместителей министра экономики, пятерых из семи замов министра национальной политики, троих из пятерых замов министров образования и сельского хозяйства, двоих из троих заместителей министра информатизации и связи Удмуртии, а также одного их двоих замов главного ветеринара республики.

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