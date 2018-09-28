Депутат Госдумы от КПРФ пожаловалась на низкую зарплату

Москва, , 18:16 — REGNUM Депутат Государственной думы от КПРФ, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя пожаловалась на свою маленькую заработную плату. Соответствующее заявление она сделала сегодня, 28 сентября, в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Речь о зарплатах депутатов зашла сегодня в стенах Государственной думы после того, как двое членов фракции КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов пришли на заседание в футболках, на которых были написаны лозунги против пенсионной реформы, предлагаемой правительством Дмитрия Медведева.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин решил пристыдить Рашкина и Парфенова сказав, что их заработной платы хватит на то, чтобы купить костюмы и галстуки.

«На зарплату депутата можно пиджак купить. И галстук. У нас заработные платы выше, чем у тех, кто нас выбирал», — сказал Володин.

Сопартиец Рашкина и Парфенова депутат Ганзя в интервью радиостанции «Говорит Москва» высказалась на тему депутатской зарплаты.

Ганзя рассказала, что большую часть своей зарплаты она тратит на рабочие нужды, так как депутатам не выделяют средства на представительские расходы.

«Вот региональная неделя. Я пошла в детский дом. Просто так пошла или как? Не просто так. У меня просят пылесосы, у меня просят то, другое, третье. Я всё покупаю. Плюс партия. Вот и всё», — рассказала Ганзя.

При этом она отметила, что выдавать депутатам средства на представительские расходы, наверное, несправедливо.

Кроме того, Ганзя рассказала, что сейчас зарплата депутатов Госдумы «где-то 380 тыс. рублей».

«У тех, у кого другие доходы есть, им проще. Они вообще на это внимания не обращают. А у тех, у кого их нет, ну, приходится вот так», — посетовала депутат.

Стоит отметить, что минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2019 года будет составлять 11 280 рублей.