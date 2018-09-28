Киеву предложили план «Б» по миротворцам в Донбассе

Киев, , 18:13 — REGNUM «Запад должен усилить санкции и вооружить Украину современными летальными образцами вооружений, если Россия не согласится на размещение в Донбассе полноценной миротворческой миссии». Об этом 28 сентября в эфире украинского телеканала NewsOne заявил политолог Сергей Таран.

«Даже если сейчас мы не получим со стороны Запада миротворческую миссию, тогда у нас перед Западом будут другие вопросы. Мы предложим Западу план «Б» — это продолжение санкций против России и новые летальные вооружения для Украины. Чтобы был план «Б», нужно иметь план «А». Миротворческая миссия для Украины — это план «А». Это то, что мы предлагаем с нашими западными партнерами. Это дипломатия, политика, мы об этом говорим. Если на это не пойдут, тогда будем говорить о других вариантах», — сказал Таран.

Он считает, что Украине пока не удалось продвинуться в вопросе реализации миротворческой миссии ООН на Донбассе.

«Но мы должны начинать этот путь… Чтобы эта миссия произошла, нужно, чтобы Россия на это согласилась. А Россия на это не пойдет, если Украине не выполнит ряд условий. Но Украина не откажется от европейской и евроатлантической интеграции, не предоставит Донбассу особый статус, не проведет выборы на оккупированных территориях до входа туда миротворцев. Мы этого делать не будем. Россия с этим не соглашается», — пояснил Таран.

По его словам, Запад применяет в отношении России тактику «постепенного удушения» как в отношении СССР.

«Россия не выполняет минские соглашения, поэтому нам нужно предлагать Западу варианты решения этого вопроса. В далекой перспективе, когда Россия не будет такой мощной, миротворческая миссия может быть введена… Запад имеет свои интересы. Его интересы заключаются в том, чтобы Россия не распалась неожиданно. Нестабильность на огромной территории, которая сейчас называется Российская Федерация, на которой есть много вооружения, в том числе ядерного, несет угрозу для Запада. Запад применяет в отношении России стратегию постепенного сдерживания. Шаг за шагом, чтобы российская экономика не развивалась и российское руководство было все меньше готово к активным боевым действиям. Так на Западе уже делали. «Холодная война» — это такая же модель отношений с Советским Союзом», — рассказал Таран.

Ранее, 25 сентября, спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция готовы присоединиться к миротворческой миссии ООН на Донбассе.

«Это хороший диапазон стран, включающий несколько государств, которые рассматриваются в России больше как часть Запада, и несколько государств, которые рассматриваются на Западе больше как часть пространства СНГ, и я полагаю, что ощущение баланса было бы логичным», — сказал Волкер.

Как сообщалось, во время выступления на 73-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке (США) президент Украины Петра Порошенко напомнил, что Украина еще в апреле 2015 года обращалась в ООН с просьбой о вводе на Донбасс миротворцев. Глава государства отметил, что миротворцы должны «потушить», а не замораживать конфликт на Донбассе.

«Даже после того, как ООН не удалось предотвратить агрессию против Украины, мы все еще надеемся на помощь Организации в урегулировании конфликта путем развертывания многонациональной миротворческой миссии ООН на временно оккупированной территории Донбасса. Нам нужна международная миссия с четкими и широкими полномочиями, которая сможет потушить этот конфликт, а не заморозить его. Именно такая миссия поможет ООН спасти множество человеческих жизней и сделать наши жизни лучшими», — сказал Порошенко.

Напомним, в феврале 2018 года на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен представил отчет по вводу миротворцев на Донбасс. Согласно документу, предлагается ввести 4 тыс полицейских и миротворческий контингент в 20 тыс солдат из стран, которые не являются членами НАТО. Предполагается, что миротворческую миссию возглавит Швеция.