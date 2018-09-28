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Ямальский город возглавил топ-менеджер «дочки» Роснефти

Политика

Главой города Губкинский стал Андрей Гаранин

Губкинский, Ямало-Ненецкий АО, 28 сентября 2018, 18:10 — REGNUM  На Ямале 28 сентября 2018 года избрали главу города Губкинского. Депутаты муниципальной думы большинство голосов отдали за Андрея Гаранина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

До избрания мэром Губкинского Андрей Гаранин занимал пост заместителя генерального директора ООО «РН-Пурнефтегаз». О нём известно, что родился 20 февраля 1983 года в городе Йошкар-Ола республики Марий Эл. Закончил Казанский государственный технологический университет по специальности «Химическая технология неорганических веществ». Работал на химическом заводе «Татазот», затем перешел на работу оператором технологических установок в ООО «РН-Пурнефтегаз» в 2006 году. На ООО «РН-Пурнефтегаз» совершил карьерный рост до заместителя генерального директора. Женат, воспитывает двоих детей.

«Я очень горд тем, что мне доверили такую почетную, а главное, ответственную должность! Почти половину жизни я живу в Губкинском. Он стал для меня второй Родиной. У меня, безусловно, есть четкое понимание ситуации и видение перспективных путей развития Губкинского. Считаю, что в моих силах сделать его лучше», — заявил Андрей Гаранин на инаугурации.

Город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа был основан 22 апреля 1986 года. Назван в честь советского геолога Ивана Губкина. Расположен в двухстах километрах от Полярного круга. Здесь проживает более 27 тыс. человек.

ООО «РН-Пурнефтегаз» является филиалом корпорации Роснефть и ведёт разработку нефтяных и газовых месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе.

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