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Депутат Рады: США отдали Порошенко 40-летний металлолом

Политика

Олег Ляшко назвал передачу Украине американских катеров унизительной

Депутат Рады: США отдали Порошенко 40-летний металлолом
Plbmak
Ржавые якоря

Киев, 28 сентября 2018, 18:01 — REGNUM  «27 сентября, в Балтиморе (США) президент Украины Петр Порошенко принял участие в унизительной церемонии передачи Военно-морским силам Украины 40-летних катеров, которые уже стали металлоломом». Об этом 28 сентября написал на своей странице в Фейсбуке депутат, глава фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко.

«Президент Порошенко в американском городе Балтимор принял участие в церемонии передачи двух патрульных катеров, о чем и сообщил на своей странице. Оба патрульные катера построены 40 лет (!!!) назад», — отметил Ляшко.

«Я не буду унижать украинцев своим участием в «церемониях» передачи металлолома, а радикально изменю экономический курс Украины — с сырьевого на инновационно — промышленный. Чтобы мы сами строили современные грузовые, пассажирские и военные суда, восстановив отечественную судостроительную отрасль и вернув Николаеву, Херсону и Одессе славу городов-корабелов», — пообещал Ляшко.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в США президент Украины Петр Порошенко принял участие в торжественной церемонии передачи ВМС Украины двух патрульных катеров береговой охраны класса «Island» «Драммонд» и «Кушинг». По словам Порошенко, корабли усилят оборонное сотрудничество между Украиной и США.

При этом президент сообщил, что Украина получила от США более 1 млрд долл военной помощи.

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Вооруженные силы Украины
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