Врио астраханского губернатора обещает преумножить достижения региона

Астрахань, , 18:00 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов рассказал о принципах своей работы и пообещал преумножить достижения региона. Как уже сообщало ИА REGNUM, 28 сентября Морозова официально представил полпред президента России в ЮФО Владимир Устинов.

Устинов отметил особые условия, в которых предстоит работать новому руководителю региона: стратегическое положение Астраханской области, экономический потенциал, выход на глобальные рынки и богатую природу. Полпред также выразил надежду, что Морозов не подведёт президента и оправдает ожидания астраханцев.

«Я также хотел бы сказать тёплые слова в адрес Александра Жилкина. Хочу вас заверить, что достижения Астраханской области будут преумножены», — пообещал Сергей Морозов.

Врио губернатора также заверил, что принципами его работы будут «постоянный диалог и конструктивное решение задач», и назвал Астраханскую область «нашим регионом».

Напомним, президент Владимир Путин 26 сентября предложил Сергею Морозову взять на себя руководство Астраханской областью после отставки губернатора Александра Жилкина. Официально представлен врио губернатора был в Астрахани 28 сентября.

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