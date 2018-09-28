В Киеве заявили, что катера из США будут охранять украинскую акваторию

Киев, , 17:53 — REGNUM Переданные Украине патрульные катера береговой охраны класса «Island» (США) «Драммонд» и «Кушинг» дооснастят американским вооружением. При этом катера смогут прослужить в военно-морских силах Украины еще 30 лет. Об этом 28 сентября написала на своей странице в Фейсбуке первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко.

Оно выразила уверенность в том, что катера будут патрулировать «украинскую морскую акваторию в Крыму».

«США передали Украине два катера класса «Айленд», которые будут дооснащены оружием, и идеально подходят, в том числе, для усиления украинского военного присутствия на Азовском море… Эти катера еще 25−30 лет будут служить нашим ВМС, будут охранять и патрулировать украинский морскую акваторию. Верю, что и в украинском Крыму», — сказал Геращенко.

По её словам, украинские моряки прошли техническую подготовку в США по эксплуатации катеров.

«На церемонии присутствовал командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко, украинские моряки, которые проходят техническую подготовку в Штатах по эксплуатации катеров. И надеемся на продолжение и увеличение военно-технической помощи Украине со стороны стратегического партнера — США», — добавила Геращенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в США президент Украины Порошенко принял участие в торжественной церемонии передачи ВМС Украины двух патрульных катеров береговой охраны класса «Island». Церемония состоялась на территории базы Береговой охраны США «Балтимор». По словам Порошенко, передача кораблей усилит оборонное сотрудничество между Украиной и США.