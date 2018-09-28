Кандидат в президенты Литвы организует пикетирование посольства Китая

Вильнюс, , 17:48 — REGNUM Депутат Сейма Литвы, экономист Аушра Мальдейкене, которая уже объявила, что будет баллотироваться на пост президента Литвы сегодня, 28 сентября, объявила о проведении митинга-пикета посольства Китая в Литве, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Поводом, по её словам, являются «муки миллионов жителей за 69 лет коммунистического Китая».

Акцентом пикетирования, по словам политика, станет положение уйгуров на севере Китая. Мальдейкене заявила, что именно их массово преследуют официальные власти, развивая свой экономический проект нового «шёлкового пути» в Европу. Кроме того, подчеркнула политик, «продолжают страдать» десятки тысяч жителей Тибета.

Напомним, что официальные литовские власти рассчитывают на транзит китайских грузов через Литву.