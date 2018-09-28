Прокуратура Закарпатья увидела в паспортах Венгрии государственную измену

Ужгород, Украина, , 17:50 — REGNUM Прокуратура Закарпатья открыла дело по статье «государственная измена», в рамках которого расследует факт выдачи венгерских паспортов жителям региона, сообщила 28 сентября пресс-служба закарпатской области.

По мнению правоохранителей, выдача паспортов Венгрии гражданам Украины является «умышленным совершением действий, причиняющих вред суверенитету, угрожающих государственной и информационной безопасности страны».

Напомним, речь идёт о недавнем видео, на котором граждане Украины принимали присягу на верность Венгрии, а служащие консульства этой страны рекомендовали скрывать от украинских властей своё второе гражданство.

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