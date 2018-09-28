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Губернатор поблагодарил депутатов Миасса за избрание мэра

Политика

И пожелал Григорию Тонких плодотворной работы

Миасс, Челябинская область, 28 сентября 2018, 17:36 — REGNUM  Челябинский губернатор Борис Дубровский поблагодарил депутатов городского собрания Миасса за избрание мэра. Об этом говорится в его телеграмме, адресованной депутатскому корпусу.

Также он выразил надежду на конструктивное взаимодействие между мэром и депутатами. Слова нашлись у него и для Григория Тонких.

«Рассчитываю, что Ваш опыт руководящей работы и хорошее знание города позволят успешно реализовать на практике многие чаяния и предложения жителей Миасса», — написал Дубровский новому мэру. И пожелал градоначальнику здоровья, плодотворной работы, благополучия и счастья.

Напомним, 28 сентября Миасс снова обрёл мэра. Им стал Григорий Тонких, кандидатуру которого поддержал 21 депутат городского собрания.

Без мэра Миасс был с 15 мая. Путь к избранию оказался тернистым. В июле депутаты горсобрания не смогли выбрать кандидатов, большинство просто испортило бюллетени. Пришлось назначать новый конкурс.

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