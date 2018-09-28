Оппозиция Италии сравнила декреты Сальвини с «расовыми законами»

Рим, , 17:32 — REGNUM Оппозиционный нынешнему правительству Италии журнал Espresso в пятницу, 28 сентября, опубликовал материал, авторы которого заявляют о схожести ограничивающих нелегальную миграцию декретов главы МВД Маттео Сальвини с «расовыми законами», 80-летнюю годовщину которых в Италии вспоминали в середине сентября.

В материале утверждается, что и в «расовых», и в нынешних законах выделяется один и тот же «враг государства» — иностранец. И что нынешние законы, как и законы 80-летней давности, утверждают «неравенство» граждан.

Сторонники действующего правительства, в свою очередь, отмечают крайнюю сомнительность тезиса (выдвинутого изданием, подчеркивающим свою приверженность свободе слова и законопослушности) о том, что введение мигрантов в легальное поле и запрет на нарушения норм закона о пересечении границы и пребывании в Италии можно всерьез сравнивать с «расовыми законами».

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился в несколько раз. В первые восемь месяцев 2018 года в Италию прибыли менее 20 тысяч мигрантов, в аналогичный период 2017 года — около 100 тысяч.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.

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