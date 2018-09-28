Мусорный бардак в Челябинске: у чиновников осталось два дня

Челябинск, , 17:22 — REGNUM У чиновников есть два дня, чтобы навести в Челябинске порядок с вывозом мусора. Срок истечёт 1 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Срок до 1 октября установил глава региона Борис Дубровский. С его участием сегодня, 28 сентября, в Челябинске прошло экстренное совещание. Уже к понедельнику вопрос должен быть снят с повестки дня, настаивает губернатор.

По информации чиновников, уборка мусора идёт в две смены. Техники на улицах достаточно, чтобы расчистить в городе мусорные завалы.

Напомним, проблема обострилась 11 сентября. Именно в этот день городская свалка была окончательно закрыта. Затем примерно десять подрядчиков прекратили вывоз мусора. Их не устроило то, что по прежним расценкам отходы нужно возить на более далёкие расстояния.

Как итог, улицы и дворы города оказались захламлены. Сейчас Челябинск очищают от завалов. На улицах работает техника из городов Челябинской области, а также из Екатеринбурга и Кургана.