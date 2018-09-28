Смоленский губернатор просит поддержать заявки на участие в нацпроектах

Смоленск, , 17:15 — REGNUM В Смоленской области проведена значительная работа по выполнению «майских» указов президента, подписанных в 2012 году. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ Игорь Щеголев 26 сентября в ходе визита в Смоленскую область, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области. В регионе Игорь Щеголев провел совещание по вопросам реализации «майского» указа главы государства «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В ходе встречи перед совещанием губернатор Алексей Островский доложил полпреду о работе по выполнению в регионе поручений и реализации стратегических инициатив главы государства.

«В целом администрация области полностью выполняет все «майские» указы Владимира Владимировича Путина, как пятилетней давности, так и нынешнего года, мы четко следуем утвержденным «дорожным картам» по повышению заработных плат бюджетникам», — подчеркнул глава региона.

Островский пояснил, что за последние шесть лет администрация области привлекла более 70 млрд рублей внебюджетных инвестиций: в регионе строятся новые промышленные предприятия, развивается сельхозпроизводство, особенный упор в регионе делают на выращивании льна.

«Мы уже вернули себе первое место в Центральном федеральном округе и стали вторыми среди 18 льносеющих регионов России. Впервые за 30 лет в стране именно у нас на территории одного из индустриальных парков строится новый мощный льнокомбинат», — отметил Островский.

На совещании по вопросам реализации указа президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Игорь Щеголев отметил, что в Смоленской области проведена значительная работа по выполнению «майских» указов президента, подписанных в 2012 году.

«Докладываю, что в Смоленской области сформирована организационная структура управления проектной деятельностью, определены ответственные лица за реализацию национальных проектов и программ, федеральных проектов, — сообщил в докладе губернатор Алексей Островский. — В настоящее время осуществляется формирование региональных компонентов, направленных на достижение установленных целей и показателей. Нами планируется реализация всех 12 национальных проектов».

Глава региона отметил, что в федеральные органы уже отправлены на согласование предложения региона по по региональным составляющим нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология», «Культура», «Цифровая экономика».

«В соответствии с установленными федеральными министерствами сроками прорабатываются предложения по участию региона в национальных проектах «Образование», «Производительность труда», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Наука», «Международная кооперация и экспорт», — добавил губернатор.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в числе первоочередных задач глава региона назвал создание новых фельдшерско-акушерских пунктов, переоснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений, развитие материально-технической базы детских больниц и поликлиник.

«Предполагаем добиться, чтобы в регионе не осталось ни одного населенного пункта, находящегося вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь», — заявил Алексей Островский, добавив, что также планируется организовать центр амбулаторной онкологической помощи, одновременно переоснастив профильные лечебные организации.

При реализации проекта «Демография» упор в регионе намерены делать на внедрении системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и спортом. Продолжится строительство детских садов и физкультурно-оздоровительных комплексов.

В рамках нацпроекта «Экология» особое внимание уделяется вопросам лесовосстановления и лесоразведения, строительства и реконструкции объектов питьевого водоснабжения, а также ликвидации объектов накопленного вреда и несанкционированного размещения отходов.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в регионе к 2024 году планируется благоустроить 890 дворовых и 146 общественных территорий, обеспечить объемы ввода жилья порядка 410 тысяч квадратных метров ежегодно. Благодаря созданию постоянно действующих механизмов расселения аварийного жилищного фонда новоселье отпразднуют более 1800 смолян. Важным для региона является и проект «Безопасные и качественные дороги»: его реализация в конечном счете должна снизить аварийность в регионе.

В сфере образования в Смоленской области планируют создать центр опережающей профессиональной подготовки и не менее 35 лабораторий, оснащенных современной материально-технической базой, в том числе для сдачи демонстрационных экзаменов по методике международного движения WorldSkills. Параллельно планируется расширить дополнительное образование для детей от 5 до 18 лет. Чтобы сделать образование доступным для всех, в регионе намерены создать универсальную безбарьерную среду для инклюзивного образования детей с инвалидностью. До 2024 года все социальные объекты в регионе должны получить скоростной доступ к сети интернет.

С 2019 года Смоленская область. отметил губернатор, примет участие в федеральном проекте «Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

«Мы планируем увеличить общий объем экспорта продукции агропромышленного комплекса региона более чем вдвое к концу 2024 года», — подчеркнул Островский.

Губернатор обратился к Игорю Щеголеву с просьбой поддержать заявки Смоленской области на участие в национальных проектах и программах, оказать содействие в предоставлении средств федерального бюджета на их реализацию.