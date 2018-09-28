Советники по внешней политике Меркель критикуют тактику Brexit

Берлин, , 16:59 — REGNUM Ведущие внешнеполитические деятели фракции ХДС/ХСС критикуют жесткую линию ЕС в переговорах с Великобританией, сообщает немецкое онлайн-издание Der Spiegel. «Вы не можете вести переговоры о Брекзите, повторяя как мантру убеждения ЕС», — говорит глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген(ХДС).

К примеру, Евросоюз не должен отказывать британцам в доступе к единому рынку просто потому, что они больше не хотят соблюдать принцип свободы передвижения рабочей силы, отмечает Рёттген.

Его позицию поддерживает вице-президент бундестага и зампредседателя ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль (ХДС): «Соединенное Королевство не станет в будущем какой-то третьей страной для ЕС, поэтому не в наших интересах ставить нереалистичные условия».

Мнения обоих политиков явно идут вразрез с позицией остальных 27 государств ЕС, которые, в свою очередь, поддерживают федерального канцлера Ангелу Меркель в этом вопросе. В общих чертах, они настаивают на том, чтобы Британия продолжала соблюдать все четыре «свободы» европейского рынка без исключений (перемещение товаров, капиталов, услуг и людей), если она хочет в нём оставаться. В противном случае основой её будущих отношений с этим рынком должно стать соглашение о свободной торговле.

Причиной критики подобной позиции является неформальный саммит ЕС, который завершился полным провалом в Зальцбурге более десяти дней назад. Лидеры ЕС отклонили так называемый «план Шашек» Терезы Мей и фактически не предложили ничего взамен. Мэй назвала такой подход со стороны Брюсселя неприемлемым.

В Соединенном Королевстве также есть стремление разрядить обстановку. Британия, например, могла бы и после Brexit продолжать признавать прецедентное право Европейского суда, а также его решения, заявил министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид во время встречи с членами немецкого бундестага на фоне переговоров о будущем сотрудничестве ЕС и Британии по вопросам безопасности.

Брюссель выразил свою заинтересованность в партнерстве с Соединённым Королевством в области безопасности, однако потребовал, чтобы предоставление данных о европейских гражданах британским властям соответствовало Хартии ЕС об основных правах.

Тем не менее, ведущие европейские политики продолжают отказываться от смягчения линии переговоров. «Последние несколько дней были очень тревожными», — отмечает лидер Европейской народной партии Манфред Вебер (ХСС) в беседе с Der Spiegel. В центре внимания переговорщиков от ЕС будут интересы ЕС, дал понять немецкий политик: «Возьмите, к примеру, свободу передвижения, то есть право европейских граждан работать по всей Европе. Это не банальность, а историческое достижение. Мы не может торговаться по этому поводу», — заключил Вебер.