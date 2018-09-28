Пятница, 28 Сентября 2018 года
17:23:39 МСК

В Пакистане вынесен смертный приговор 11 талибам*

Политика

*талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ

В Пакистане вынесен смертный приговор 11 талибам*
Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США
Палач

Исламабад, 28 сентября 2018, 16:44 — REGNUM  Генерал пакистанской армии Камар Джавед Баджва подтвердил смертный приговор, вынесенный военным судом в отношении 11 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 28 сентября передает агентство Associated Press.

Также сообщается, что ещё четверо талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были приговорены к длительным тюремным срокам. Приговоренные причастны к нападениям, в результате которых погибли 69 человек, в том числе 20 военных.

Напомним, мораторий на смертную казнь в Пакистане был снят в 2014 году, после нападения боевиков на школу в Пешаваре. Жертвами теракта тогда стали более 150 человек, большинство из них — дети.

Читайте также: Пакистан отрицает свою причастность к нападению боевиков на Газни

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное о Пакистане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить