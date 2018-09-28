В Пакистане вынесен смертный приговор 11 талибам*

Исламабад, , 16:44 — REGNUM Генерал пакистанской армии Камар Джавед Баджва подтвердил смертный приговор, вынесенный военным судом в отношении 11 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 28 сентября передает агентство Associated Press.

Также сообщается, что ещё четверо талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были приговорены к длительным тюремным срокам. Приговоренные причастны к нападениям, в результате которых погибли 69 человек, в том числе 20 военных.

Напомним, мораторий на смертную казнь в Пакистане был снят в 2014 году, после нападения боевиков на школу в Пешаваре. Жертвами теракта тогда стали более 150 человек, большинство из них — дети.

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