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СМИ: Эммануэль Макрон выступит перед французами

Политика

Эммануэль Макрон «выступит с обращением перед французами в ближайшие дни или через несколько недель», — подтвердил Кристоф Кастанер

Париж, 28 сентября 2018, 16:44 — REGNUM  Государственный секретарь по связям с парламентом Кристоф Кастанер подтвердил, что в ближайшее время президент Франции Эммануэль Макрон выступит перед французами, сообщает газета La voix du nord.

Эммануэль Макрон «выступит с обращением перед французами в ближайшие дни или через несколько недель», — подтвердил Кристоф Кастанер.

Неподтвержденный источник в окружении Эммануэля Макрона заявил, что президент собирается «выступить перед французами в октябре месяце, чтобы поговорить о состоянии Франции, подвести итоги этой осени».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заверил прессу, что хочет «идти вперед еще быстрее и дальше».

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Политическая жизнь Франции
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