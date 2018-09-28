СМИ: Эммануэль Макрон выступит перед французами

Париж, , 16:44 — REGNUM Государственный секретарь по связям с парламентом Кристоф Кастанер подтвердил, что в ближайшее время президент Франции Эммануэль Макрон выступит перед французами, сообщает газета La voix du nord.

Эммануэль Макрон «выступит с обращением перед французами в ближайшие дни или через несколько недель», — подтвердил Кристоф Кастанер.

Неподтвержденный источник в окружении Эммануэля Макрона заявил, что президент собирается «выступить перед французами в октябре месяце, чтобы поговорить о состоянии Франции, подвести итоги этой осени».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заверил прессу, что хочет «идти вперед еще быстрее и дальше».