Избранный владимирский губернатор сложил депутатские полномочия

Владимир, , 16:03 — REGNUM Избранный губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сложил полномочия депутата законодательного собрания региона. Этот вопрос был вынесен на обсуждение депутатов на заседании 28 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутаты удовлетворили заявление избранного губернатора.

ИА REGNUM напоминает, что выборы губернатора Владимирской области были назначены на 9 сентября. В день голосования ни один из четырех кандидатов не смог набрать больше 50% голосов. Из-за этого был назначен второй тур выборов. В него вышли Владимир Сипягин (ЛДПР) и кандидат от «Единой России» и действующий губернатор Светлана Орлова. В результате голосования с результатом в 57% победил Владимир Сипягин. Светлана Орлова получила 37,5% голосов.

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