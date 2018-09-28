Жителей Италии больше волнуют налоги, чем пенсионный возраст

Рим, , 16:02 — REGNUM Самым важным для граждан Италии обещанием нового правительства является отсутствие повышения НДС, сообщает Agenzia Italia в пятницу, 28 сентября, со ссылкой на данные социологического исследования SWG.

Социологи попросили респондентов указать, какие из обещаний правительства нужно исполнять «непременно», а с какими можно и «подождать», если правительству придется ввести очередность исполнения обещаний.

На отсутствии повышения НДС настаивают 77% граждан, в то время как частичное снижение пенсионного возраста считают первостепенной задачей лишь 54% граждан, а введение «дохода от гражданства» и «пенсий гражданина» — 30 и 35% соответственно.

Как сообщалось ранее, 27 сентября министры итальянского правительства договорились о принятии бюджета с уровнем дефицита в 2,4% от ВВП. Повышение запланированного уровня дефицита дополнительно принесло правительству около 27 млрд евро на выполнение своих предвыборных обещаний.

Правительство намерено ввести так называемый «доход от гражданства» и «пенсию гражданина» — минимальный доход любого гражданина Италии будет составлять не менее 780 евро. Также запланировано частичное снижение пенсионного возраста в соответствие с правилом «квоты 100»: выйти на пенсию сможет гражданин, у которого сумма прожитых лет и трудового стажа составляет не менее 100 (сейчас пенсионный возраст в Италии составляет 67 лет). Кроме того, отменено ранее планировавшееся на 2019 год повышение НДС.

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