Схожесть Боширова с Чепигом в Кремле предпочли не обсуждать

Москва, , 15:57 — REGNUM Правдивость новостей, публикуемых британскими СМИ о том, что связано с историей об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, вызывают сомнение у Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«В последние месяцы в СМИ, и британских, и других стран, появляется много новостей по делу Скрипалей, никто не может уже разобраться, какие из этих новостей являются ложными, а какие правдивыми. Мы не знаем, насколько они достоверны, на чём они основываются», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что никаких официальных заявлений в них нет, а дискуссии ведутся вокруг «неких результатов неких расследований неких организаций».

Что касается публикации в британских СМИ информации о схожести виновников отравления Скрипалей с гражданами РФ, то участвовать в обсуждениях на этот счёт Кремль не намерен.

«У нас на Красной площади бегает 15 сталиных и 15 лениных, и все чрезвычайно похожи на оригинал», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях британский проект Bellingcat сообщил, что подозреваемый Лондоном в причастности к отравлению Скрипалей Руслан Боширов — это якобы «полковник ГРУ» по имени Анатолий Чепига. В Министерстве иностранных дел РФ назвали эту информацию вбросом.

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Напомним, Великобритания считает граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова сотрудниками российских спецслужб и подозревает их в причастности к отравлению в британском Солсбери в марте 2018 года экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом сами «подозреваемые» в интервью российской прессе эти обвинения опровергли, заявив, что занимаются бизнесом, а город Солсбери посещали в качестве туристов.

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