С помощью митингов или переговоров пойдет Армения на внеочередные выборы?

Ереван, , 15:54 — REGNUM Спикер Национального собрания Армении, представитель бывшей правящей Республиканской партии Армении Ара Баблоян негативно оценил заявление главы фракции «Елк» («Выход») Лены Назарян о возможности вновь вывести людей на улицы для проведения внеочередных парламентских выборов.

«Я негативно оцениваю это заявление. Мы уже прошли этот этап, и должны идти демократическим путем, то есть путем консенсуса политических сил», — приводит слова Баблояна news.am.

«Армения показала свое лицо всему миру, она удивила мир своей толерантностью и приверженностью демократическим изменениям, и мы не должны отступать от этого», — добавил он.

Говоря о проведении внеочередных парламентских выборов, Баблоян заявил, что в данном вопросе он привержен программной деятельности.

«На данный момент рабочая группа работает над изменениями в избирательный кодекс. Они должны быть обсуждены с общественностью и другими политическими партиями. Только после всего этого мы можем установить дату проведения выборов», — заметил спикер парламента.

Что касается поднятого премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопроса изменений в конституции для создания механизмов самороспуска парламента, то здесь Баблоян отметил, что каких-либо конкретных предложений пока что нет.

«Если будут конкретные предложения по необходимым изменениям, то их тоже можно будет обсудить», — сказал он.

Ранее в интервью газете «Айкакан жаманак» («Армянское время») глава фракции «Елк» («Выход») Лена Назарян, которая является членом партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян может снова вывести людей на улицы Еревана для обеспечения проведения внеочередных парламентских выборов.

Она отметила, что есть несколько сценариев проведения внеочередных парламентских выборов, один из которых наиболее продолжительный — посредством проведения конституционных реформ.

Второй, более короткий вариант, по мнению Лены Назарян, это отставка премьер-министра, при которой если парламент дважды не сможет избрать премьера, он автоматически будет распущен. Но тут фракция видит угрозу со стороны Республиканской партии Армении, которая может просто выбрать своего кандидата в премьеры.

«В этом случае, если переговоры не дадут результата, Пашинян вновь выведет людей на улицы», — сказала Назарян.

Ранее она не исключила, что до конца года могут быть проведены внеочередные парламентские выборы. Ранее Пашинян заявлял, что выборы могут состоятся в мае-июне 2019 года.

Депутат также заявила, что необходимость в пересмотре сроков проведения досрочных выборов была подтверждена 23 сентября, когда граждане, вняв заявлению премьер-министра Никола Пашиняна, выразили вотум доверия на уровне примерно 82%, высказавшись за досрочные выборы.

«В ходе свободных, справедливых выборов мы увидели решение людей. Когда мы говорили, и в программе правительства было написано — в течение одного года, мы укладываемся также в срок до конца года», — сказала Назарян.

В своих выступлениях в ходе избирательной кампании по выборам в Совет старейшин Еревана Никол Пашинян заявлял, что, отдав голос за блок «Мой шаг», граждане дадут премьер-министру мандат на переговоры о роспуске парламента и проведении внеочередных парламентских выборов.

После подведения предварительных итогов выборов Пашинян из Нью-Йорка в ходе прямого эфира в Facebook пообещал по возвращении в Армению начать с политическими силами обсуждения по вопросу механизмов проведения досрочных выборов. «Эти выборы также показали, что тот парламент, который функционирует сегодня, по сути, не имеет мандата, поскольку парламентские силы в совокупности набрали очень мало голосов», — заявил премьер.

До внеочередных парламентских выборов сначала планируется провести в действующем парламенте проекты поправок в Избирательный кодекс и конституционных изменений. Конституционные изменения необходимы для того, чтобы провести внеочередные выборы без отставки премьер-министра. По действующей конституции Национальное собрание может быть распущено в том случае, когда премьер-министр уходит в отставку и новый премьер в течение недели дважды не избирается.