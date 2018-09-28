Глава Пенсионного фонда Италии недоволен снижением пенсионного возраста

Рим, , 15:52 — REGNUM Глава Пенсионного фонда Италии Тито Боэри раскритиковал проект бюджета страны, включающий в том числе и частичное снижение пенсионного возраста, сообщает La Repubblica в пятницу, 28 сентября.

Фактически правительство увеличило число потенциальных пенсионеров на полмиллиона человек, отметил Боэри. Он назвал решение правительства «опасным». Глава фонда не уверен, что оптимизм правительства (вместо вышедших раньше на пенсию сотрудников их рабочие места получат молодые люди) в достаточной мере оправдан.

Как сообщалось ранее, 27 сентября министры итальянского правительства договорились о принятии бюджета с уровнем дефицита в 2,4% от ВВП. Повышение запланированного уровня дефицита дополнительно принесло правительству около 27 млрд евро на выполнение своих предвыборных обещаний.

Правительство намерено ввести так называемый «доход от гражданства» и «пенсию гражданина» — минимальный доход любого гражданина Италии будет составлять не менее 780 евро. Также запланировано частичное снижение пенсионного возраста в соответствие с правилом «квоты 100»: выйти на пенсию сможет гражданин, у которого сумма прожитых лет и трудового стажа составляет не менее 100. Кроме того, отменено ранее планировавшееся на 2019 год повышение НДС.

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