В 2019 году за доллар будут давать больше 29 украинских гривен — эксперт

Киев, , 15:47 — REGNUM Потеря Украиной 40% внутреннего валового продукта обусловлена экономическим и финансовым кризисами, потерей Крыма и части Донбасса, войной на востоке страны. Об этом 28 сентября в эфире телеканала NewsOne заявил экономист Олег Пендзин.

«Я бы не связывал потерю Украиной 40% ВВП с «банкопадом» (закрытие 900 банковских отделений с 2013 года — ИА REGNUM ). Это скорее параллельные процессы… Банковский кризис сопровождал те процессы, которые происходили в экономике Украины. Напомню, Украина потеряла свои территории, 20% промышленного потенциала, у нас военные действия на востоке Украины», — отметил Пендзин.

Он прогнозирует, что в начале 2019 года за доллар США будут давать 29 грн.

«Гривна падает ожидаемо. По-моему, не было ни одного экономического эксперта, который бы не пророчил гривне падение до конца этого года. Для этого есть серьезные объективные причины. Хочу напомнить, что в бюджет 2019 года правительство заложило среднегодовой курс на уровне 29,4 грн. за доллар. Не только эксперты, но и правительство осознает, что гривна будет слабеть. Есть ожидания, что в новый год войдут на цифре 29 грн. за доллар», — сказал Пендзин.

По его словам, правительство Украины заложило в проект бюджета на 2019 год реалистичный среднегодовой валютный курс на уровне 29,4 грн. за доллар.

«Курс 29,4 более реалистичен, поскольку отвечает тем процессам, которые происходят в украинской экономике. В 2019 году будем видеть среднегодовой курс 29,4 грн. На сегодня среднегодовой курс на уровне 27,2−27,3 грн. за доллар. В 2017 году бюджет закладывался на уровне 29,3 грн., чтобы увеличить ожидаемые поступления от НДС по импорту. Это большая часть поступлений в бюджет», — добавил Пендзин.

Эксперт считает, что на ослабление курса гривны оказывает влияние «ценовая ситуация на основных экспортных рынках Украины».

«В начале этого года была неплохая цена на украинский металл. В настоящее время растет цена на украинское зерно. При этом в Европе был серьезный неурожай, и у Казахстана были проблемы с продовольственной пшеницей… В начале года инвесторы пришли в украинские краткосрочные облигации. Первая волна выхода инвесторов была после погашения облигаций в июле-августе, тогда произошло первое проседание курса гривны. Тогда инвесторы массово выводили доходы», — подытожил Пендзин.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября правительство Украины утвердило проект государственного бюджета на 2019 год и направило его на рассмотрение в парламент. Согласно документу, кабмин Украины планирует погасить госдолги на сумму 272,3 млрд грн. (9,673млн долл.). Помимо этого, 145,2 млрд грн. (5,158 млрд долл.) будет направлено на обслуживание госдолга.

В проекте бюджета заложен среднегодовой курс 29,4 грн. за доллар, рост украинской экономики до 3% ВВП, инфляция — 7,4%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. При этом рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен (45,8 млрд долл.). Это на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год. Кроме того, предусматривается повышение минимальных зарплат (со 132 до 148 долл.) и пенсий.

Напомним, в 2013 году ВВП Украины составлял 179,6 млрд долл. При этом по итогам 2017 года ВВП Украины составил 100 млрд долл. Это 55,7% от показателя 2013 года.