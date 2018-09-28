Позиции «ЕР» в региональных законодательных собраниях сохраняются

Москва, , 15:46 — REGNUM В пятницу, 28 сентября председателем Законодательного Собрания Владимирской области VII созыва избран депутат «Единой России» Владимир Киселёв.

Таким образом, можно констатировать, что все 16 законодательных собраний, которые избирались 9 сентября, возглавили представители партии «Единая Россия».

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«Это означает сохранение позиции партии «Единая Россия» в тех регионах, где проходили выборы, и где представители «Единой России» возглавляли законодательные и собрания и остались на своих местах. То есть нет таких регионов, где произошла бы замена представителей «Единой России» на представителей других политических партий», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политконсультант, член правления Российской Ассоциации политических консультантов (РАПК) Петр Быстров.

«В дальнейшем все будет зависеть от того, какие выводы будут сделаны, и будут ли они сделаны руководством партией из той избирательной кампании, которая прошла. Конечно, те вызовы, которые поставлены пенсионной реформой, и те вызовы, которые поставлены сложившимся сейчас запросом на перемены в регионах, говорят о том, что «Единая Россия» должна найти на них адекватные ответы», — завершил свой комментарий Олег Быстров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Единый день голосования прошел 9 сентября 2018 года. Он завершил 84 избирательные кампании в 53 субъектах РФ.

В 26 регионах в Единый день голосования прошли выборы высших должностных лиц, в 16 — депутатов Законодательных собраний, в 12 — депутатов административных центров, в 4 — выборы глав административных центров, а также 15 кампаний по массовым выборам в органы местного самоуправления, в результате которых было замещено 22 500 мандатов.

Также прошли досрочные выборы семи депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.

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