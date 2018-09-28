Опрос: лишь 3% французов признали заслуги Франсуа Олланда

Париж, , 16:10 — REGNUM Бывший президент Франции Франсуа Олланд занял в опросе 14-е место, значительно отстав от Эммануэля Макрона, Жак Ширака и генерала Шарль де Голля, передает BFMTV.

По случаю 60-летнего юбилея Конституции Франции, BVA и Science Po опросили французов о наиболее значимых бывших президентах и премьер-министрах Пятой республики.

Возглавил список Шарль де Голль (74% голосов), затем идет Франсуа Миттеран (49%) и Жак Ширак (32%). Действующий президент Франции Эммануэль Макрон занял 7-е место. Франсуа Олланд набрал 3% голосов и занял 14-е место.

«Ему тяжело, но его время еще не закончилось. В конце концов мы вынуждены признать, что Франсуа Олланд получил страну в очень трудное время», — заявил Эдуард Лекерф из института BVA.

Напомним, рейтинг президента Эммануэля Макрона упал до 31% и стал ниже, чем у его предшественника Франсуа Олланда на том же президентском сроке. В сентябре 2013 года Франсуа Олланд получил 32%.