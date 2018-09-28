Власти Италии объяснят дефицитный бюджет властям ЕС и инвесторам

Рим, , 15:43 — REGNUM Правительство Италии не намерено конфликтовать с властями ЕС и крупными инвесторами и проведет ряд встреч для разъяснения необходимости принятия бюджета с высоким уровнем дефицита, заявил в пятницу, 28 сентября, вице-премьер Луиджи Ди Майо, передает Il Sole 24 Ore.

Другой вице-премьер, Маттео Сальвини, также заявил, что вследствие переговоров с властями инвесторы должны понять, что наращивание государственных расходов пойдет на пользу экономике. Ранее Сальвини заявил, что интересоваться «исключительно числительными» можно при игре в лото, но не при принятии бюджета, когда речь идет об интересах граждан.

27 сентября министры итальянского правительства договорились о принятии бюджета с уровнем дефицита в 2,4% от ВВП. Это не нарушает формальной нормы ЕС (дефицит должен быть ниже 3% ВВП), но нарушает рекомендации для Италии не утверждать дефицит выше 2% ВВП.

Биржевые котировки Италии после принятия такого решения снизились более чем на 2,5%. Представители Еврокомиссии высказались о проекте бюджета критически, однако довольно мягко, поскольку формальных правил правительство Италии не нарушило.

Как сообщалось ранее, повышение запланированного уровня дефицита бюджета до 2,4% ВВП дополнительно принесло правительству Италии около 27 млрд евро на выполнение своих предвыборных обещаний. Правительство намерено ввести так называемый «доход от гражданства» и «пенсию гражданина» — минимальный доход любого гражданина Италии будет составлять не менее 780 евро.

Также запланировано частичное снижение пенсионного возраста в соответствии с правилом «квоты 100»: выйти на пенсию сможет гражданин, у которого сумма прожитых лет и трудового стажа составляет не менее 100. Кроме того, отменено ранее планировавшееся на 2019 год повышение НДС.

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