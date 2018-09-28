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На 138 день «голодовки» здоровье украинского террориста остаётся стабильным

Политика

За состоянием Сенцова следит консилиум врачей

Киев, 28 сентября 2018, 16:08 — REGNUM  Консилиум врачей больницы города Лабытнанги установил, что состояние «голодающего» Олега Сенцова остаётся стабильным, сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова 28 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Информацию о состоянии здоровья Сенцова предоставил глава совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и прав человека Михаил Федотов. Денисова получила от него официальный ответ:

«Сегодня Олег находится под диспансерным надзором из-за заболевания опорно-двигательного аппарата. С 8 июля ему продолжают давать питательную смесь и проводят ежедневную инфузионную терапию», — сообщила Денисова.

Она также рассказала, что до 3 октября запланирован ещё один консилиум врачей, на котором будет оценено состояние здоровья украинского террориста и тактика его дальнейшего ведения.

Напомним, Олег Сенцов был осуждён российским судом на 20 лет тюрьмы за подготовку терактов в Крыму. Украинская пропаганда называет его «режиссёром"и считает политическим заключённым. Недавно Верховная рада выдвинула кандидатуру Сенцова на получение Нобелевской премии мира.

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