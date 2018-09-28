В Кремле прокомментировали взаимодействие между Израилем и РФ

Москва, , 15:37 — REGNUM Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о возможной отправке в Москву высокопоставленного офицера Израиля для координации вопросов по Сирии.

Пресс-секретарь президента России напомнил, что взаимодействие между военными происходит по линии оборонных ведомств двух стран.

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«Данный вопрос к Минобороны РФ, этот офицер не может являться визави Кремля», — цитируют «Известия» слова Дмитрия Пескова.

Добавим, что, как заявил заместитель главы МИД России Михаил Богданов, контакты с Израилем по ситуации вокруг сбитого в Сирии российского самолёта Ил-20 идут постоянно, и они продолжатся.

Как сообщало ИА REGNUM, российский самолёт-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем в Сирии 17 сентября. В результате крушения погибли 15 военнослужащих. В Минобороны заявили, что лётчики ВВС Израиля, которые в это время наносили удары по объектам в сирийской Латакии, «спрятались» за Ил-20, подставив его под огонь сирийских средств ПВО.

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После инцидента министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что в течение двух недель сирийским военным будут поставлены российские зенитно-ракетные комплексы С-300. При этом отмечалось, что такие шаги предпринимаются в целях обеспечения защиты российских военных на территории Сирии и не направлены против третьих стран.

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