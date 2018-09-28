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Украина включилась в румынско-молдавский контактный центр «Галац»

Политика

Стороны будут обмениваться информацией о международной преступности

Киев, 28 сентября 2018, 15:31 — REGNUM  К румынско-молдавскому совместному контактному центру «Галац» присоединилась Украина, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает 28 сентября УНИАН.

По его словам, в центре стороны смогут обмениваться информацией о международной и транснациональной преступности. Также все три страны смогут обмениваться информацией о ситуациях на пограничных пунктах пропуска, о лицах, которым запрещен въезд в страну, о нелегальных мигрантах и так далее.

Напомним, ранее Румыния назначила генеральным консулом в Черновцах Ирину-Лодерану Стэнкулеску, которая является адвокатом с многолетним стажем. Как отметил политолог Олег Хавич, генконсул необходим Румынии для того, чтобы перевести вопрос реституции в практическую плоскость.

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