СМИ: «Российских агентов в Грузии 6 лет никто не выявляет»

Тбилиси, , 15:30 — REGNUM При правлении экс-президента Михаила Саакашвили российских агентов выявляли в основном постановкой политических шоу, а при правлении «Грузинской мечты» уже 6 лет их никто не выявляет, пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «ГРУ, ФСБ, СВН — как работают российские спецслужбы в Грузии».

Основанием для статьи послужила предвыборная кампания и участившиеся в ходе этой кампании обвинения в адрес того или иного кандидата в президенты в том, что тот является российским агентом и проводит пророссийскую политику.

Такие обвинения заслужили как поддержанный правящей партией кандидат Саломе Зурабишвили, так и выдвинутый «Единым национальным движением» и объединившимися вокруг него партиями Григол Вашадзе.

Как заявил в беседе с автором статьи грузинский эксперт по вопросам безопасности Бесо Аладашвили, после распада СССР Россия стала активно засылать своих агентов в бывшие союзные республики.

«Когда Советский Союз распался, то Комитет госбезопасности (КГБ) начал засылать агентов в национальные движения с целью вербовки членов этих движений и их развала. Затем российские спецслужбы активно работали во время войны в Абхазии. А при правлении Шеварднадзе с приходом Игоря Гиоргадзе и Шоты Квирая российская агентура была широко представлена в правительственных кругах и действовала открыто. В августе 1995 года после взрыва машины Шеварднадзе ситуация изменилась, и российские спецслужбы в дальнейшем открыто уже не действовали», — сообщил эксперт.

Ту борьбу, которую с российской агентурной сетью вело правительство Саакашвили, он назвал фарсом и политическими шоу, и подчеркнул, что и при Саакашвили Россия сумела внедрить своих агентов на руководящие должности в грузинские спецслужбы и что эти люди до сих пор остаются на своих должностях. Уточнять имена и фамилии агентов он не стал.

Грузинский эксперт уверен, что в стране, которая стремится к интеграции с ЕС и НАТО, не могут не работать российские спецслужбы.