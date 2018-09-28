США заработали на передаче Украине списанных катеров

Москва, , 18:37 — REGNUM Мореходные качества старых кораблей, которые США передают Украине, не важны, заявил 28 сентября политолог Георгий Трофимчук в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия 1.

«В данном случае, мореходные качества кораблей далеко не так важны. Посмотрите на эти лица под фуражками, которые стоят за спиной Порошенко, — Трофимчук указал пальцем на экран, где на церемонии передачи катеров за украинским президентом вытянулись военнослужащие ВМС США. — Эти люди далеко не так наивны. Они, во-первых, продают эти корабли, а во-вторых, и это главная задача для западных друзей, попытаться напрямую столкнуть Россию и Украину в Азовской акватории».

Прямую коммерческую выгоду, полученную американцами от списанных еще год назад катеров, видит член Совета Федерации Франц Клинцевич:

«Когда утилизируют корабли, на это тратятся большие деньги. Американцы молодцы, они поняли: зачем утилизировать, тратить на это, когда можно это сбагрить?»

Напомним, США передали Украине два списанных патрульных катера класса «Айленд», построенных в 1988 году. Церемония состоялась 27 сентября на базе «Балтимор», в ней принял участие президент Украины Петр Порошенко. По словам депутата Верховной рады Украины Ирины Геращенко, катера прослужат ее стране еще 25−30 лет.