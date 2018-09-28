Новый глава Астраханской области провел первую рабочую встречу

Астрахань, , 15:15 — REGNUM Рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова состоялась в Москве 28 сентября. Об этом сообщила пресс-служба правительства Астраханской области.

На встрече Миллер и Морозов обсудили перспективы реализации программы газификации в Астраханской области на ближайшие пять лет, особенно в сельской местности. Также они рассмотрели развитие газозаправочной сети. «Газпром» строит газонаполнительные станции в Нариманове, а также планирует строительство еще четырёх — в Астрахани и Ахтубинске, а также в двух селах.

По итогам встречи Миллер и Морозов договорились актуализировать генеральную схему газификации и газоснабжения региона, а также расширить программу «Газпром — детям».

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин 26 сентября предложил Сергею Морозову взять на себя руководство Астраханской областью после отставки губернатора Александра Жилкина. Морозов согласился, и встреча с Алексеем Миллером стала его первой деловой встречей на новой должности. Она состоялась даже до того, как врио губернатора официально представили в Астрахани.

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