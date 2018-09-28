В Госдуме намерены возродить производственную медицину

Астрахань, , 15:12 — REGNUM Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия») настаивает на возрождении в России производственной медицине, предает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

«Нужно возродить производственную медицину, вернуть цеховых врачей. Потому что работодателю гораздо выгоднее и дешевле проводить регулярную диагностику своих сотрудников, подлечивать их, нежели довести их до потери трудоспособности или инвалидности», — заявил Морозов в ходе выездного совещания комитета Госдумы в Астрахани.

Парламентарий также напомнил, что комитет сейчас готовит законопроект о школьной медицине, который, в том числе, обяжет родителей сообщать учебным заведениям о тех заболеваниях или особенностях развития, которые есть у ребенка и на которые нужно обратить внимание. Следующим шагом должно стать возрождение производственной медицины.

Сегодня, 27 сентября, в Астрахани прошло выездное совещание комитета Госдумы по охране здоровья. Члены комитета Госдумы изучили опыт организации оказания медицинской помощи в Астраханской области, обсудили приоритетные направления профилактической медицины сердечно-сосудистых заболеваний в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, законодательные аспекты здорового образа жизни.