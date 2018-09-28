Во Владимирской области сохранили льготы для пожилых людей

Владимир, , 15:04 — REGNUM Депутаты законодательного собрания Владимирской области на первом заседании 28 сентября внесли поправки в региональные законы, согласно которым право на льготы, которые ранее полагались только пенсионерам, будут иметь все женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.

Законопроекты на заседании представила депутат «Единой России» Ольга Хохлова. В частности, нововведение касается льгот при оплате транспортного налога. Ранее на них имели право только люди, уже вышедшие на пенсию, сейчас их будут получать и граждане, которые достигли предпенсионного возраста. Кроме того, такие же правила введены в части льгот при оплате услуг ЖКХ и льгот на покупку лекарств. Законы приняты в двух чтениях.

Законопроекты были приняты единогласно. Как сообщил депутат от КПРФ Максим Шевченко на заседании, партия полностью поддерживает эти поправки, так как они выглядят спасением социального положения пожилых людей, которые попали под «людоедский закон» о повышении пенсионного возраста.

ИА REGNUM напоминает, что подобные законы приняты уже во многих регионах России. Они стали исполнением поручения, которое было дано президентом РФ Владимиром Путиным во время обращения к жителям России по поводу пенсионной реформы.

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