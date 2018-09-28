Оппозиция Италии считает свое правительство нарушителем, а ЕС – полицейским

Рим, , 15:04 — REGNUM Бывший министр экономики Италии Пьер Карло Падоан считает, что, утвердив бюджет с высоким уровнем дефицита, правительство страны вело себя как «правонарушитель», что может вызвать соответствующую реакцию со стороны «полицейского», то есть властей ЕС, передает информагентство Ansa в пятницу, 28 сентября.

27 сентября министры итальянского правительства договорились о принятии бюджета с уровнем дефицита в 2,4% от ВВП. Это не нарушает формальной нормы ЕС (дефицит должен быть ниже 3% ВВП), но нарушает рекомендации для Италии не утверждать дефицит выше 2% ВВП. Биржевые котировки Италии после принятия такого решения снизились более чем на 2,5%.

Принимая бюджет с высоким дефицитом, правительство ведет машину на красный сигнал светофора, что отлично видно полицейскому, который не сможет не оштрафовать нарушителя, сказал Падоан в ответ на вопрос о возможных мерах со стороны властей Евросоюза в ответ на решение итальянского правительства об уровне дефицита бюджета.

Другие представители бывшей правящей Демократической партии также раскритиковали решение правительства нарастить дефицит бюджета ради исполнения предвыборных обещаний. Автор закона о повышении пенсионного возраста Эльза Форнеро заявила о своей «грусти». Нынешний лидер демократов Маурицио Мартина считает, что «страна в опасности».

Читайте также: Правительство Италии нашло еще 27 млрд евро на выполнение обещаний

Как сообщалось ранее, повышение запланированного уровня дефицита бюджета до 2,4% ВВП дополнительно принесло правительству Италии около 27 млрд евро на выполнение своих предвыборных обещаний. Правительство намерено ввести так называемый «доход от гражданства» и «пенсию гражданина» — минимальный доход любого гражданина Италии будет составлять не менее 780 евро.

Также запланировано частичное снижение пенсионного возраста в соответствие с правилом «квоты 100»: выйти на пенсию сможет гражданин, у которого сумма прожитых лет и трудового стажа составляет не менее 100. Кроме того, отменено ранее планировавшееся на 2019 год повышение НДС.