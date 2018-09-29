Допустима ли монополия на решение по пенсионной реформе?

Москва, , 16:43 — REGNUM Какой оказалась реакция тех, кто поддерживает пенсионную реформу, на сдачу миллиона подписей противников этого начинания, пишут в своей статье корреспонденты ИА REGNUM Игорь Юдкевич и Дарья Алексеева.

Беспрецедентное в пенсионном протесте событие, яркая и убедительная акция была названа пенсионными лоббистами популизмом, демагогией и манипуляцией, более того, прозвучали намеки на недопустимость протеста вообще — даже сколь угодно цивилизованного и корректного. Всё, что противоречит генеральной линии «Единой России», на существование права не имеет — так можно понять намеки на потенциальную «майданность», прозвучавшие в адрес несогласных.

Обвинения пошли дальше. Прозвучали угрозы о том, что, если граждане продолжат протестовать, пенсий не будет вообще. Попытка полностью перечеркнуть народное мнение, оставшись наедине со своими сколь угодно разрушительными прожектами, это самая опасная для страны тенденция, продемонстрированная «Единой Россией» по вопросу пенсионной реформы.

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