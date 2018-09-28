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В Житомире неонацисты прямо в суде напали на адвокатов журналиста

Политика

Оппозиционный журналист Муравицкий обвиняется в госизмене

Житомир, Украина, 28 сентября 2018, 14:36 — REGNUM  Неонацисты из организации «С14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали 28 сентября в Житомире на адвокатов оппозиционного журналиста Василия Муравицкого, сообщает «Страна.ua».

Согласно сообщению, 28 сентября началось заседание суда по делу о «государственной измене» журналиста Муравицкого. Суд пока что не смог сформировать состав коллегии для начала процесса, однако, как только прокуроры вышли из зала заседания, радикалы из «С14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с ножами напали на адвокатов журналиста. При этом охрана в суде никак не отреагировала на нападение.

Напомним, 1 августа 2017 года служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого. Его обвиняют в написании якобы заказанных из России статей, в государственной измене и создании террористической организации.

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Нападения на журналистов
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