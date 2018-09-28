Эксперт: судебный спор с Бельгией – это пиар-акция Google

Брюссель, , 14:30 — REGNUM Возможный суд с бельгийским государством является, вероятнее всего, пиар-акцией компании Google, у которой «подросли» конкуренты и которой нужны новостные вбросы для укрепления имиджа будто бы независимого проекта, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 28 сентября, эксперт IT-рынка Андрей Рябых, комментируя перспективу судебного разбирательства между Google и министерством обороны Бельгии.

Как сообщалось ранее, Google отказался убрать со своих карт указанные на них бельгийские военные объекты, а также атомные электростанции и нефтяные объекты. Министерство обороны Бельгии намерено принудить корпорацию к выполнению этого решения в судебном порядке.

Всё это больше похоже на пиар-мероприятие компании Google. Тем более что подобные истории уже происходили. Компания «засвечивала» военные объекты в Америке, поднимался скандал, и объекты на картах «затирались».

Бельгия входит в НАТО, следовательно, такие вопросы она может решать не в суде, а на совсем других уровнях. Тут ведь речь идет не об экономике, а о государственной безопасности.

Google тем самым хочет показать, что он якобы является независимым проектом. Что, разумеется, совершенно не так. Суд они проиграют, выплатят незначительные по их меркам суммы, но пиар-эффект будет достигнут. А он нужен, потому что подрастают конкуренты. И нужны крупные новостные вбросы, чтобы выигрывать в этой конкуренции.