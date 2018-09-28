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В списках Героев России нет полковника Чепиги — Песков

Политика

Информация Bellingcat была проверена, однако данных о награждении выпускника ДВОКУ найдено не было

Москва, 28 сентября 2018, 14:30 — REGNUM  В Кремле не располагают сведениями о награждении звездой Героя России выпускника Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) Анатолия Чепиги, которого международная группа Bellingcat идентифицировала как подозреваемого в инциденте в Солсбери Руслана Боширова. Об этом 28 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, данная информация была проверена, однако данных о награждении Чепиги найдено не было.

«Да, проверили. У меня нет информации о том, что человек с таким именем награждался», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший командир курсанта Чепиги, председатель отделения ДОСААФ РФ по Амурской области Александр Боржко заявил, что информация о причастности выпускника ДВОКУ к инциденту в Солсбери отдает шизофренией.

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