Москва, , 14:30 — REGNUM В Кремле не располагают сведениями о награждении звездой Героя России выпускника Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) Анатолия Чепиги, которого международная группа Bellingcat идентифицировала как подозреваемого в инциденте в Солсбери Руслана Боширова. Об этом 28 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, данная информация была проверена, однако данных о награждении Чепиги найдено не было.

«Да, проверили. У меня нет информации о том, что человек с таким именем награждался», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший командир курсанта Чепиги, председатель отделения ДОСААФ РФ по Амурской области Александр Боржко заявил, что информация о причастности выпускника ДВОКУ к инциденту в Солсбери отдает шизофренией.

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