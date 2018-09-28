Пашинян поговорил с Алиевым и Путиным на саммите СНГ в Душанбе

Душанбе, , 14:29 — REGNUM В Душанбе на полях саммита СНГ состоялся разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер Армении.

«В Душанбе между мной и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым состоялся разговор. Подробности сообщу после возвращения в Ереван», — написал Пашинян.

На кадрах, которые распространила пресс-служба правительства Армении, видно, как Пашинян и Алиев обмениваются несколькими словами во время прогулки.

Глава армянского правительства также переговорил с президентом России Владимиром Путиным.

Как сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин и Пашинян говорили о текущих, оперативных делах.

«Путин не обсуждал с Пашиняном перспективы своего визита в Армению», — сказал Песков.