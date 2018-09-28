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Депутаты заксобрания Владимирской области выбрали вице-спикеров

Политика

Заместителями председателя заксобрания стали три представителя «Единой России» и депутат от КПРФ

Депутаты заксобрания Владимирской области выбрали вице-спикеров
Иллюстрация: Zsvo.ru
Заседание законодательного собрания Владимирской области

Владимир, 28 сентября 2018, 14:28 — REGNUM  Депутаты законодательного собрания Владимирской области на первом заседании 28 сентября выбрали заместителей председателя, передает корреспондент ИА REGNUM. В их число вошел депутат от КПРФ.

Кандидатов на пост заместителей предложил Владимир Киселев, избранный председателем заксобрания ранее. Это представители «Единой России» Ольга Хохлова, Роман Кавинов и Вячеслав Картухин. Также на пост вице-спикера претендовал депутат от КПРФ Антон Сидорко. За каждого кандидата проголосовало большинство депутатов заксобрания. Больше всех «минусов» получила Ольга Хохлова. Против ее назначения свои голоса отдали девять человек.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов заксобрания состоялись 9 сентября. В результате голосования в состав законодательного органа вошли представители пяти партий. Это «Единая Россия» (23 места), КПРФ (семь мест), ЛДПР (четыре мандата), «Справедливая Россия» (три мандата) и Коммунистическая партия социальной справедливости (один депутат).

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