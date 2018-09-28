Премьер-министру пришлось защищать политический курс Франции в телепердаче

Париж, , 14:32 — REGNUM Премьер-министру Франции Эдуарду Филиппу пришлось защищать исполнительную власть в политической телепередаче «L'émission politique», сообщает France 24.

Второй раз за свой президентский срок Эдуард Филипп принимает участие в этой программе. Но в этот раз обстановка была менее благоприятной. Отставка министра экологии Николя Юло, расследование по делу бывшего сотрудника Елисейского дворца Александра Беналля, объявление об уходе министра внутренних дел страны Жерара Колломба в 2019 году, недовольство пенсионеров и многое другое.

Одним из острых вопросов стала проблема искусственного оплодотворения. «Я был против этого, я встречал одиноких женщин и пары, которые использовали искусственное оплодотворение в Испании, в Бельгии, потому что там это разрешено», — заявил Эдуард Филипп. Затем: «Я прочитал ряд вещей, и лично я поменял свое мнение. Думаю, что мы можем это обсудить», — добавил он.

Другим острым вопрос стала проблема миграции. В 2017 году было выдано около 250 тыс. разрешений вида на жительство. Правительство Франции обвиняют в том, что оно не контролирует миграционную ситуацию. Если ничто не будет сделано в течение пятилетнего периода, Франция, вероятно, примет еще миллион иммигрантов.

«Политика, которую мы проводим, — это политика, основанная на идее равновесия. Мы хотим, чтобы те, кто имеет право на убежище, мог приехать во Францию и улучшить свою жизнь», — отметил Эдуард Филипп.

Премьер-министр также затронул вопрос безработицы и спорное заявление президента Эммануэля Макрона, который сказал: «Я выхожу на улицу и нахожу работу». Эдуард Филипп прокомментировал это так: «Нужно выйти на улицу, где есть работа, во-вторых, получить предложения, третий шаг — вы нашли работу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эдуард Филипп выступил перед местными избранными представителями, собравшимися в Марселе на съезде регионов 27 сентября 2018 года.

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