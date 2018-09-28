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Главы Казахстана и Армении договорились укрепить экономические отношения

Политика

Ереван готов развивать сотрудничество в сфере экономики и инвестиций

Главы Казахстана и Армении договорились укрепить экономические отношения
Иллюстрация:  primeminister.am

Душанбе, 28 сентября 2018, 14:31 — REGNUM  Правительство Казахстана и Армении должны продолжить укрепление двусторонних отношений в сфере торговли и экономики. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с председателем правительства Армении Николой Пашиняном, сообщили 28 сентября в пресс-службе президента республики.

Назарбаев отметил, что стороны имеют высокий потенциал для расширения сотрудничества и обратил внимание на вопросы трудовой миграции. Пашинян, в свою очередь, подчеркнул, что Ереван готов развивать сотрудничество в сфере экономики и инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в Душанбе состоялся Совет глав государств СНГ, в котором приняли участие президенты России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Молдавии, Азербайджана, глава правительства Армении и заместитель премьер-министра Туркмении.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев предложил принять меры для снятия торговых барьеров в СНГ

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Политическая жизнь Казахстана
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