Тимошенко пообещала «Нафтогазу» незавидную участь

Киев, , 14:21 — REGNUM В случае победы на предстоящих президентских выборах на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко Национальную акционерную компанию «Нафтогаз» ждёт не самая лучшая перспектива. Необходимости в существовании бывший премьер-министр страны не видит и предлагает её полностью ликвидировать.

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Тимошенко отметила, что НАК выступает в качестве посредника. Кроме того, в ее состав входят другие структуры, которые играют аналогичную роль.

«Через полгода в первую очередь мы ликвидируем «Нафтогаз», — подчеркнула она.

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Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости ликвидировать НАК «Нафтогаз» как надстройку, призванную концентрировать все деньги и «творить там мегакоррупцию», лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявляла ещё в 2015 году.

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