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Бывший врио губернатора Приморья Тарасенко получил новое назначение

Политика

Ранее в должности нового врио губернатора Приморского края был утвержден бывший губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко

Москва, 28 сентября 2018, 14:18 — REGNUM  Отказавшийся от участия в очередных выборах бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко распоряжением правительства России назначен на должность заместителя главы Федерального агентства морского и речного транспорта. Соответствующий документ за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликован на сайте правительства РФ.

«Назначить Тарасенко Андрея Владимировича заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта», — говорится в распоряжении.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев представил жителям Приморья Олега Кожемяко в качестве нового врио губернатора региона. Также Трутнев зачитал указ президента РФ Владимира Путина о принятии отставки прежнего врио — Андрея Тарасенко.

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Отставки и назначения
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