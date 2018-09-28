Бывший врио губернатора Приморья Тарасенко получил новое назначение

Москва, , 14:18 — REGNUM Отказавшийся от участия в очередных выборах бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко распоряжением правительства России назначен на должность заместителя главы Федерального агентства морского и речного транспорта. Соответствующий документ за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликован на сайте правительства РФ.

«Назначить Тарасенко Андрея Владимировича заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта», — говорится в распоряжении.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев представил жителям Приморья Олега Кожемяко в качестве нового врио губернатора региона. Также Трутнев зачитал указ президента РФ Владимира Путина о принятии отставки прежнего врио — Андрея Тарасенко.

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