Битва за будущее: в США бьются против возможного верховного судьи

Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Среди множества событий, происходящих во внутриполитической жизни США, развернувшаяся вокруг Бретта Каваны битва — событие самое важное. Кандидат на должность главы Верховного суда яростно атакуем демократами, которые старательно добиваются его отстранения, и немудрено: исход противостояния во многом определит итог грядущих промежуточных выборов. Что происходит в этой битве, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Рассчитав, что Кавана известен как человек порядочный, крепко семейный и верующий, противники решили пустить в ход проверенное средство обвинения в сексуальных домогательствах. Сперва в дело включилась Кристин Блейси Форд, которая обвинила Кавану в попытке изнасилования, имевшей место 36 лет назад. Свое признание Форд, как говорится, сделала одному из сенаторов-демократов еще летом, однако история всплыла на поверхность только сейчас, в решающее для Каваны время.

Те, кто в этом скандале заняли сторону обвинительницы и называют ее «уцелевшей», не добились, однако же, быстрого результата. Тогда на авансцену вышла еще одна «уцелевшая» — Дэбра Рамирез, рассказавшая совсем обрывочную историю о том, как в 80-х годах Кавана попытался к ней пристать, но он сбежала, и, хотя этого никто не видел, она рассказывала своим знакомым, а те могут поручиться за нее. Пока и эта попытка не принесла желаемого результата, а ведь верховный судья — это пожизненная должность. В отличие от президента, чей срок пребывания на посту весьма ограничен. Чем же именно так не устроил демократов Кавана?

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