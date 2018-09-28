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Бельгия подаст иск на Google из-за отказа скрывать важные объекты на картах

Политика

В поисковике выразили сожаление по поводу этого решения

Брюссель, 28 сентября 2018, 14:13 — REGNUM  Министерство обороны Бельгии подаст в суд на компанию Google в связи с тем, что поисковик не выполнил требование бельгийских военных и не стал скрывать на своих картах военные и другие важные объекты, заявили 28 сентября в оборонном ведомстве, сообщает британское агентство Reuters.

В министерстве подчеркнули, что ранее они выступили с требованием не показывать такие объекты, как авиабазы и АЭС на спутниковых снимках Google.

«Министерство обороны подаст на Google в суд», — отметили в оборонном ведомстве, отказавшись давать развернутый комментарий.

В свою очередь, в компании, которая шла навстречу правительствам других стран в этом вопросе, подчеркнули, что сожалеют о принятом Брюсселем решении.

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